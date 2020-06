La Lazio è molto attiva sul fronte del calciomercato: obiettivo principale? Rinforzare con decisione la fascia sinistra.

Claudio Lotito, nonostante la stagione in corso della Serie A non sia ancora finita, ha iniziato a pensare al calciomercato. Obiettivo principale sicuramente un esterno sinistro.

Obiettivi calciomercato Lazio

La Lazio attualmente in quel ruolo ha in rosa Lulic, Lukaku, Jony e Durmisi (rientrerà dal prestito al Nizza) ma il patron laziale è convinto che sia proprio quello il punto debole della sua squadra. Il capitano Luci è assolutamente una pedina fondamentale per lo scacchiere di Inzaghi e per questo motivo ha prolungato il suo contratto fino al 2021. Tutti gli altri invece, nonostante qualche prova incoraggiante, hanno deluso. L’eroe della Coppa Italia 26 maggio è però fermo da molti mesi a causa del doppio intervento alla caviglia.

Per tutti questi motivi per il campionato 2020-21 che dovrebbe iniziare il 12 settembre Lotito e Tare avrebbero individuato in Philipp Max il rinforzo ideale per migliorare l’out mancino.

Il laterale tedesco, classe 1993, si è messo in bella mostra con la maglia dell’Augusta in Bundesliga, attirando l’attenzione di molti club europei. Addirittura la scorsa stagione pare cosa fatta il suo passaggio al Liverpool, dopo essere stato corteggiato anche da Psg e Barcellona.

I punti di forza del giocatore? Sicuramente ha dalla sua un buon fisico e un gran mancino. Per questo motivo in questa stagione, prima dello stop causa Coronavirus, ha già realizzato 7 gol e 7 assist da terzino, saltando solamente tre gare. Il suo contratto scade nel 2022 e il prezzo del cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni. Sarà lui uno dei nuovi acquisti della Lazio? Ai posteri l’ardua sentenza.