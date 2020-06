Il campione paraolimpico Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. L'atleta è attualmente in gravi condizioni.

Nel pomeriggio del 19 giugno il campione paraolimpico Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, mentre percorreva la strada provinciale tra i comuni di Pienza e San Quirico a bordo della sua handbike. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, lo scontro sarebbe avvenuto tra la bici di Zanardi, attualmente ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato trasportato in ospedale in elisoccorso, e un camion.

Grave incidente per Alex Zanardi

Al momento dell’incidente, Zanardi stava percorrendo una tappa della gara a staffetta “Obiettivo tricolore” con traguardo posizionato nel comune di Montalcino. La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio della Polizia stradale anche se secondo le prime ricostruzioni sembra che il pluricampione azzurro, già vincitore di quattro medaglie d’oro alle paraolimpiadi di Londra 2012, sia stato travolto da un mezzo pesante.

Un impatto che ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare Zanardi presso il più vicino ospedale.