Le medaglie d'oro vinte alle paralimpiadi di Londra e Pechino sono state solo l'ultimo di una serie di grandi successi ottenuti da Alex Zanardi.

In questi ultimi anni Alex Zanardi è tornato sulle prime pagine della cronaca sportiva per i suoi successi ottenuti come atleta paralimpico, ma forse non tutti ricordano i risultati del campione bolognese nel mondo dell’automobilismo, dalla Formula Uno alla Champ Car.

Zanardi, che in queste ore è in gravi condizioni a seguito dell’incidente che lo ha visto coinvolto durante una gara di handbike, ha infatti saputo sempre migliorare se stesso e i suoi record personali in ogni sport che ha affrontato nel corso della sua vita.



Alex Zanardi, i successi come sportivo

Nel corso della sua carriera, Alex Zanardi è riuscito a ottenere numerosi successi nel mondo dell’automobilismo malgrado la sua breve militanza nelle formule maggiori. Dopo gli anni passati in Formula 3 e in Formula 3000, collezionò infatti 44 Gran Premi in Formula Uno come pilota delle scuderie Jordan, Minardi, Lotus e Williams, ottenendo in queste occasioni il 19esimo posto come miglior piazzamento nel 1999.





I veri risultati li ottenne però nella Champ Car, dove vinse due mondiali nel 1997 e nel 1998, conquistando complessivamente 15 Gran Premi, 17 podi, 636 punti e 10 pole position. Dopo l’incidente del 2001 nel quale perse entrambe le gambe, Zanardi continuo ugualmente a macinare successi vincendo quattro medaglie d’oro ai giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 in sella alla sua handbike.