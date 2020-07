Ecclestone di nuovo padre a 89 anni: è nato Ace

Ecclestone padre a 89 anni: il neonato è il primo figlio maschio dell'ex boss della Formula 1.

Bernie Ecclestone, è diventato per la quarta volta padre all’età di 89 anni. In un ospedale di Interlaken, in Svizzera, è nato piccolo Ace, il primo figlio maschio dell’ex capo della Formula 1 avuto con la 44enne avvocatessa brasiliana Fabiana Flosi, con cui si è sposato pochi mesi fa.

Le altre tre figlie di Ecclestone erano nate da precedenti relazioni: con la sua prima compagna Ivy ha avuto infatti la figlia Deborah (che oggi ha 65 anni), mentre con l’ex moglie Slavica le figlie Tamara (35 anni) e Petra (31 anni).

Ecclestone padre a 89 anni

“Sono entrambi in buona salute, siamo molto felici. È stato un parto tranquillo”, così l’ex patron della Formula 1 al quotidiano tedesco Bild.

Mentre al tabloid Blick ha detto: “È stato bello, è nato in 25 minuti”. Un bella notizia per Ecclestone che, alla veneranda età di 89 anni, riesce finalmente a diventare padre di un maschietto e che va un po’ a spegnere le pesanti critiche che nei giorni scorsi gli erano state rivolte a causa di alcune sue dichiarazioni fuori le righe sul tema razzismo.

Dal 2017, quando ha ceduto a Liberty Media, Bernie Ecclestone si è ritirato dalla Formula 1 e le sue apparizioni pubbliche, nei Gran Premi, così come le sue dichiarazioni sono diventate sempre più rare. Vive in Brasile e si gode la famiglia. Il suo ultimo discendente è nato addirittura dopo il suo primo pronipote. Il figlio della primogenita Deborah infatti ha già a sua volta un figlio che ha reso così Bernie Ecclestone bisnonno.