Prima del fischio d’inizio della partita di campionato Bologna-Napoli, i due allenatori Sinisa Mihajlovic e Gennaro Gattuso si sono seduti in panchina uno di fianco all’altro. Hanno conversato per un po’ e il momento è stato prontamente immortalato dai fotografi.

Gattuso e Mihajlovic insieme

Uno scatto che non è passato di certo inosservato, quello di Gattuso e Mihajlovic seduti assieme in panchina. Sull’account ufficiale del Napoli, infatti, è stata pubblicata una foto con i due allenatori e a corredo dello scatto la seguente didascalia: “Questo è il calcio che ci piace!”

Alla fine la partita è finita con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Manolas e Barrow. Nel post partita, ai microfoni di DAZN ha commentato: ““Il Bologna ha fatto molto meglio di noi. Nel primo tempo ce la siamo giocata, nella ripresa non siamo scesi in campo. Abbiamo giocato al di sotto delle ultime 7-8 partite e non va bene. Non mi interessa quando sento dire che non ci sono stimoli perché li abbiamo, tra qualche settimana c’è il Barcellona.

Oggi invece abbiamo sofferto, il Bologna ci ha messo in difficoltà, non abbiamo giocato da squadra. Ci è andata bene a pareggiare questa partita. A me nel secondo tempo non è piaciuta la squadra. Eravamo lunghi, sembravamo la squadra di 4-5 mesi fa. Per tutto il secondo tempo ogni volta che il Bologna scendeva con la palla si rendeva pericoloso. Complimenti a loro”.





Per poi aggiungere: “Il Bologna somiglia a Mihajlovic, non molla mai, l’abbiamo visto anche a Parma. Io avevo detto alla squadra che non avremmo fatto una passeggiata qui, ma era una partita seria. E infatti è stata una partita seria. Sinisa è più cazzuto. Io abbaio ma non mordo. Sinisa invece quando abbaia si fa sentire. Milik? Non sto qua a giudicare la sua prova, ha fatto ciò che doveva. È stata l’intera squadra a far fatica oggi.

Non siamo riusciti a fargli arrivare i palloni. Lozano? Ha caratteristiche diverse da Insigne, ma ha fatto ciò che doveva. All’inizio la partita mi è piaciuta, mentre nella ripresa non siamo scesi in campo e il Bologna ci ha schiacciati e messo in difficoltà“.