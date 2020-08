"Messi all'Inter? Si, ha già scelto", la bomba di calciomercato dell'ex agente del giocatore argentino.

In questa strana estate di calciomercato la notizia più attesa dai tifosi di tutti il mondo è senza dubbio quella relativa alla nuova squadra di Leo Messi, dopo che la Pulce ha annunciato che lascerà il Barcellona. Manchester City, Psg e Inter tra le opzioni, con l’ipotesi Real Madrid a spaventare maggiormente i tifosi blaugrana.

Per Josep Maria Minguella, ex agente del giocatore argentino, la scelta sarebbe stata già fatta. “Per me Messi ha già una squadra: l’Inter. In Italia pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti c’è anche Cristiano Ronaldo. È più difficile per me vederlo in Inghilterra, per quanto i suoi amici Agüero e Guardiola siano al City”, ha detto Minguella a COPE.

L’ex agente di Messi: “Andrà all’Inter”

Malgrado le dichiarazioni dell’ex agente, i dubbi sul futuro di Messi rimangono. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, molto vicino al Barcellona, il giocatore avrebbe chiamato nei giorni scorsi Pep Guardiola per chiedergli di portarlo al City. È lo stesso giornale però a riprende sia le dichiarazioni di Minguella che quanto scrivono gli argentini di Olé, ovvero che il Psg si starebbe seriamente muovendo portare il campione a Parigi e con lui provare a vincere la tanto cercata Champions League.





Inter, Psg e Manchester City, rispettivamente di proprietà cinese e di due emiri arabi, le uniche realtà che al momento potrebbero sostenere un investimento così sostanzioso per provare ad aggiudicarsi il pluri pallone d’oro. Attenzione anche al Real Madrid che potrebbe fare un clamoroso sgambetto agli eterni rivali del Barcellona e scippargli il giocatore simbolo.

La pista c’è, ma al momento sembrerebbe essere quello meno certa.