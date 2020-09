Quattordici anni dopo l’ultimo successo del padre Michael alla Ferrari, il figlio Mick trionfa alla Feature Race in GP2 a Monza.

Dopo il padre Michael e lo zio Ralf ora tocca ad un altro Schumacher splendere nell’universo delle corse. Si tratta di Mick Schumacher secondogenito del sette volte campione del mondo Michael Schumacher e della cavallerizza Corinna Betsch. Mick pilota dell’Academy Ferrari dal 2019, ha trionfato in una feature race di Formula 2 proprio a Monza una delle piste a cui è il padre è più legate e dove tra l’altro aveva vinto cinque volte proprio al volante della Ferrari.

Per Mick si tratta di un vero e proprio battesimo in piena regola. Per lui si tratta della prima vittoria in una Feature Race in seconda serie e il fatto di vincerla proprio a Monza ha un significato speciale, così come da lui dichiarato alla fine della corsa.



Mick Schumacher vince a Monza

“E’ speciale vincere a Monza”. Così ha esordito Mick Schumacher commentando la sua vittoria. Del resto per lui questo trionfo è carico di significato. La vittoria nella feature race al Gran Premio di Monza è arrivata a distanza di quattordici anni dall’ultimo trionfo del padre in Ferrari. Il circuito di Monza è stato inoltre luogo di tante vittorie per il padre Michael collezionandone con la Ferrari ben cinque.

Il pilota classe 1999 ha trionfato superando il pilota italiano Luca Ghiotto. Sul podio insieme a Schumacher e Ghiotto è salito anche il pilota danese della Renault Sport Academy Christian Lundgaard. Sono infine arrivati in successione Tsunoda, Zhou, Ilott, Ticktum, Deletraz, Shwartzman e Daruvala.