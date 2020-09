Inizia la nuova avventura di Higuain in America con l’Inter Miami

L'Inter Miami è la nuova squadra di Gonzalo Higuain, il Pipita è pronto alla nuova avventura.

La Serie A ha perso uno dei giocatori che più negli ultimi anni ha contribuito ad incrementare il numero di gol totali del campionato. Si tratta di Gonzalo Higuain che, complice l’età avanzata e sempre meno spazio nell’attacco della Juventus, ha deciso di lasciare l’amata Torino e trasferirsi in America dove per l’argentino è pronta la maglia dell’Inter Miami.

Al suo arrivo negli States il Pipita ha trovato Jorge Mas, uno degli azionisti della sua nuova squadra e con lui ha scattato una foto, postata poi su Twitter dallo stesso. “Un grande benvenuto a Gonzalo Higuain, un centravanti e un campione di classe mondiale”, ha twittato l’azionista. L’ex bianconero è apparso sorridente e pronto a cimentarsi in questa sua nuova realtà professionale.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J — Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020

Higuain, al via l’avventura con l’Inter Miami

Higuain, dopo aver rescisso il contratto con la Juve firmerà fino al dicembre 2022 con la squadra della MLS di cui è proprietario David Beckham e in cui è già approdato l’altro ex bianconero Blaise Matuidi.

L’intesa per la rescissione del contratto tra Higuain e la Juve è stata trovata nella giornata di mercoledì grazie a una buonuscita di 3,5 milioni di euro. Il costo dell’operazione dovrà includere i 18 milioni di minusvalenza. L’attaccante adesso è pronto per la nuova avventura in MLS.