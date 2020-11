Paura per l’ex attaccante dell’Inter Samuel Eto’o. L’ex calciatore è stato coinvolto in un incidente stradale in Camerun. È stato ricoverato.

Brutto incidente per l’ex calciatore Samuel Eto’o. L’ex attaccante nerazzurro che si trovava in Camerun nei pressi di Nkongsamba avrebbe perso completamente il controllo del Suv sul quale viaggiava in seguito allo scontro con un bus il cui impatto lo avrebbe poi portato fuori strada.

Ad ogni modo molti dettagli sull’incidente sono ancora da chiarire. Quello che si sa è che lungo la strada sulla quale si trovava non era presente una condizione trafficata. Non si sa inoltre se l’impatto con il bus fosse dovuto ad un’elevata velocità o ancora per una manovra improvvisa. Stando a quanto riportato dalla BBC, l’ex calciatore non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che è stato ricoverato in ospedale ha riportato un trauma cranico, ma dovrà rimanere sotto osservazione per qualche giorno.

Incidente in Camerun per Eto’o

Un terribile incidente ha coinvolto l’ex calciatore dell’Inter Samuel Eto’o. L’ex attaccante si trovava in Camerun dove avrebbe partecipato a dei festeggiamenti nei pressi di Nkongsamba. L’uomo che stava rientrando, avrebbe perso il controllo del suv sul quale viaggiava in seguito all’impatto contro un autobus che lo avrebbe condotto fuori strada. Il veicolo è andato poi distrutto, mentre l’ex fuoriclasse avrebbe riportato un trauma cranico.

Stando a quanto riportato dalla BBC, Eto’o è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute ad ogni modo sarebbero stabili e non sarebbe dunque in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente si saprebbe ancora poco. Se i media locali sembrerebbero aver confermato l’impatto con il bus ancora poco si sa come possa Eto’o aver perso il controllo del veicolo. Infatti non è chiaro se si possa essere trattato di velocità o ancora di una manovra improvvisa.