La città di Napoli e i tifosi sono in lutto per la morte del Pibe de Oro. Ovunque sia a Napoli che sui social il ricordo dei tifosi.

La città di Napoli è in lutto per la morte di Diego Armando Maradona uno dei più grandi calciatori al mondo forse secondo solo dietro a Pelé, Ovunque sui social e non solo le reazioni di tifosi e cittadini in lacrime.

“Ciao Diego”, “Ma quanto è bello il rapporto tra Maradona e Napoli? Sono una cosa sola, un’unica entità”, sono solo alcuni dei commenti su Twitter . Sotto il Murales raffigurante il Pibe de Oro a San Giovanni a Teduccio sarebbero già partiti i fuochi d’artificio.

Nei Quartieri Spagnoli inoltre sarebbero stati accesi decine e decine di lumini proprio nella piazzetta davanti al Murales. Sempre nei quartieri Spagnoli fa sapere ANSA, un bar dove sono appese alcune foto o gadget dedicati al grande campione sarebbe stato acceso un proiettore che raffigura alcuni dei gol e delle immagini più belle legate proprio a Diego Armando Maradona.

Anche lo Stadio San Paolo di Napoli da sempre il simbolo del fuoriclasse argentino è stato illuminato, ma sarebbe già stata presentata dai consiglieri del Comune di Napoli la proposta di intitolarlo forse a colui che più ha rappresentato nel mondo il calcio di Napoli e non solo.

Sotto il murales di Diego Armando #Maradona a San Giovanni a Teduccio. pic.twitter.com/XgXlFhZeJD — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) November 25, 2020

Maradona uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi e da sempre legato alla città di Napoli è morto a soli 60 anni. Moltissime le reazioni nella città di Napoli e da parte dei tifosi di tutto il mondo. Dallo Stadio San Paolo di Napoli illuminato e che potrebbe presto portare il suo nome, alle migliaia di Tweet di tifosi, ma anche personaggi dello spettacolo e non solo che hanno voluto omaggiare il grande campione argentino, al Flash Mob passando al Murales dove sarebbero già partiti i fuochi d’artificio, tutti hanno voluto ricordare colui che viene considerato uno dei simboli di Napoli.

Anche il sindaco De Magistris con un Tweet ha voluto ricordare Diego Armando Maradona. Sulla proposta di intitolare lo Stadio a Maradona si è espresso l’assessore allo Sport del Comune di Napoli che ha dichiarato: “Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commissione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi”.