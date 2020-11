Il pilota di Formula 1 della Haas Romain Grosjean dall’ospedale parla dell’incidente annunciando di sentirsi bene.

Buone notizie per il pilota francese di Formula 1 della Haas Romain Grosjean. Dopo il terribile incidente nel quale è stato protagonista nel corso del Gran Premio del Bahrain il pilota ha deciso di parlare attraverso instagram ringraziando tutti coloro che gli sono stati vicini e soprattutto rassicurando di stare bene.

Grosjean che comunque non potrà disputare al successivo Gran Premio stando anche a quanto comunicato in seguito all’incidente non ha riportato fratture. Ha però diverse ustioni alle mani e alle caviglie. Il pilota di Formula 1 si è salvato grazie all’halo che insieme ad altri dispositivi di sicurezza ha contribuito a salvargli la vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romain Grosjean (@grosjeanromain)

Le parole di Grosjean dopo l’incidente

“Grazie a tutti, forse per qualche giorno non potrò rispondere ai vostri messaggi, ma sto bene”. Queste le parole del pilota francese di formula 1 che corre con la Haas. Romain Grosjean che è stato protagonista di un gravissimo incidente che ha visto la sua F1 spezzarsi completamente in due è stato salvato per miracolo grazie all’azione dell’halo che incastrandosi contro il Guardrail ha impedito che il pilota sbattesse la testa.

A salvare la vita il pilota naturalmente l’intervento tempestivo dei soccorsi che nel giro di pochissimo erano già in azione.

Moltissimi i post di utenti che sui social hanno espresso un messaggio di sostegno nei confronti del pilota della Haas. C’è chi lo ha definito un supereroe chi invece ha definito l’incidente come la battaglia più grande della sua vita.

Ora non ci aspetta che vederlo correre di nuovo anche se forse la carriera in Formula 1 potrebbe essere arrivata agli sgoccioli.