Grave incidente per il pilota francese Grosjean. Il suo veicolo si è spezzato in due in seguito ad uno scontro con Kvyat. Gara sospesa.

Un brutto incidente nel quale è stato coinvolto il pilota Romain Grosjean ha portato la sospensione del GP in Bahrain.

#BahrainGP, incidente in Formula 1 poco dopo il via! L’auto di #Grosjean va a fuoco, ma il pilota sta bene: gara immediata interrotta! pic.twitter.com/qJ92WlyE30 — ItaPress24.it (@itapress24) November 29, 2020

GP Bahrain, incidente per Grosjean

Gran Premio sospeso in Bahrain. Il veicolo sul quale era a bordo il pilota francese Romain Grosjean si è spezzato in due in seguito ad uno scontro con il pilota dell’Alpha Tauri Daniil Kvyat.

Il pilota francese fortunatamente è rimasto illeso per miracolo, ma in ogni caso il pilota è stato allontanato dal circuito con l’aiuto della sicurezza.

A salvare il pilota della Haas sarebbe stato l’halo che si è incastrato nel guard-rail e avrebbe così in questo modo protetto la testa del pilota. Stando a quanto riportato dall team principal di Haas Gunther Steiner, Grosjean che si troverebbe in ospedale per degli accertamenti sulle sue condizioni di salute e avrebbe riportato delle ustioni a mani e caviglie.

Dalla Pit Lane ha twittato il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton: “Sono così grato che Romain sia al sicuro.

Wow… il rischio che prendiamo non è uno scherzo, per quelli di voi là fuori che dimenticano che abbiamo messo la nostra vita in gioco per questo sport e per quello che amiamo. Sono grato alla FIA per gli enormi passi che abbiamo fatto in tema di sicurezza, passi che hanno permesso a Romain di allontanarsi da lì in sicurezza”.

I’m so grateful Romain is safe. Wow… the risk we take is no joke, for those of you out there that forget that we put our life on the line for this sport and for what we love to do. Thankful to the FIA for the massive strides we’ve taken for Romain to walk away from that safely https://t.co/dG8AXmsbKN — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 29, 2020