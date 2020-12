Formula 2, Mick Schumacher è campione del mondo

Mick Schumacher, il figlio del leggendario pilota Michael è campione del mondo in Formula 2.

La classe non è acqua si dice in questo caso niente di più vero. Mick Schumacher figlio del leggendario sette volte campione del mondo Michael Schumacher e nipote del pilota Ralf è campione del mondo di Formula 2. La vittoria ai campionati del mondo nella serie cadetta segna l’approdo inoltre in Formula di un altro figlio d’arte.

Pensiamo infatti a quanti figli di piloti prima di Mick hanno calcato la massima serie da Damon Hill a Jacques Villeneuve passando per la giovanissima promessa Max Verstappen. Ora con l’arrivo del giovane Mick che correrà con la scuderia Haas a partire dalla prossima stagione tutti i fanali saranno puntati su di lui e non si esclude che un domani non possa correre proprio con la scuderia del cavallino rampante.

Mick Schumacher campione del mondo

Non accadeva da 16 anni o meglio da quando il padre Michael Schumacher vinse l’ultimo e il settimo campionato del mondo a bordo di una Ferrari. Il figlio Mick è campione del mondo di Formula 2 riportando così ufficialmente il cognome Schumacher nell’olimpo delle corse come suo padre e suo zio Ralf. Ora con questa vittoria Mick Schumacher che ha corso con la Ferrari Driver Academy, avrà la possibilità di arrivare nella massima categoria come pilota della Haas.

Al volante di un auto da corsa fin da quando aveva solo 9 anni, ha fatto una lunga gavetta prima in kart e poi in Formula 4 e in Formula 3 dove vince nel 2018 il titolo di campione europeo. Inizialmente inoltre il giovane Schumacher ha corso utilizzando il cognome della madre Betsch per non essere associato al padre.

Il suo come è noto è un cognome importante e il fardello da portare è veramente grande eppure con questa vittoria le premesse sembrano essere rosee.