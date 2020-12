Mario Balotelli si sfoga contro i vandali che hanno rotto il vetro della sua auto: "Chiunque tu sia, prega che non ti scopra mai".

Mario Balotelli in una storia sui social ha mostrato la sua auto vandalizzata. Dopo il video, il nuovo attaccante del Monza ha voluto condividere un messaggio per i presunti teppisti: “Chiunque tu sia, prega bene e tanto che non ti faccia perseguitare a vita dalla legge”.

Balotelli, vetro dell’auto rotto

Mario Balotelli ha appena firmato il contratto con il Monza, ma sui social sta facendo parlare di sé per la sua auto. In una storia pubblicata sui profili social, infatti, per qualche secondo ha ripreso il vetro della portiera destra, divelto con forza tanto da riempire di piccoli frammenti l’abitacolo.

In seguito, l’ex giocatore del Brescia ha deciso di condividere un messaggio di rabbia, nella speranza che potessero leggere anche i responsabili dell’atto vandalico: “Chiunque tu sia prega tanto e bene che non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge“.

Quanti danni

Il feeling con le auto di Mario Balotelli non è di certo così affiatato. Nella sua carriera “SuperMario” ne ha combinate tante di “balotellate” soprattutto alla guida di costosissime auto sportive.

L’ultima disavventura alla guida di un’auto risale al capodanno del 2020, anche se in questo caso alla guida non c’era il giocatore bresciano. Alle 6 del mattino, dopo i bagordi della notte precedente, l’amico che guidava la Fiat 500 Abarth di Balotelli, in preda alla poca lucidità, non è era riuscito a parcheggiare l’auto nel garage di casa del giocatore, incastrandosi contr un marciapiede non lontano dall’abitazione.

Completamente distrutta la parte anteriore dell’auto, ma per fortuna per entrambi non ci sono state conseguenza fisiche.