La c.t. Samira Zargari non accompagnerà la squadra iraniana femminile di sci alpino ai Mondiali di Cortina, dopo aver ricevuto il divieto del marito.

Iran, divieto del marito: c.t. non accompagnerà la squadra a Cortina

Nella Repubblica islamica, la legge attualmente in vigore consente al marito di una donna di negarle il permesso di lasciare il paese. In questo contesto, per ottenere il passaporto, una donna deve necessariamente ricevere il benestare del consorte. Tuttavia, anche nel caso in cui la moglie fosse già in possesso del documento di espatrio, il marito può comunque decidere di vietarle di allontanarsi dalla propria Patria.

Alla legge della Repubblica islamica, quindi, si è appellato il compagno di Samira Zargari, commissario tecnico e allenatrice che avrebbe dovuto accompagnare e sostenere le atlete della squadra iraniana femminile di sci alpino, impedendole di assolvere l’incarico affidatole.

Sulla vicenda, si è espressa la Federsci iraniana che ha dichiarato: «Fino all’ultimo si è cercato di trovare una soluzione, ma nulla è stato possibile».

L’incarico, di conseguenza, è stato riassegnato a Marjan Kalhor, un’altra esponente tecnica impiegata presso la Federazione, che ha recentemente lasciato l’Iran insieme alle professioniste di sci alpine viaggiando alla volta dell’Italia.