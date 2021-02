Cagliari, incidente per l’ex calciatore Andrea Cossu: è grave

L’ex calciatore del Cagliari Andrea Cossu è stato coinvolto in un terribile incidente nel cagliaritano. Non sarebbe in pericolo di vita.

Andrea Cossu ex fantasista del Cagliari è stato coinvolto in un incidente statale in provincia di Cagliari lungo la statale 554. L’ex calciatore, attualmente dirigente nell’area scouting della squadra rossoblu è stato sbalzato letteralmente fuori dalla sua Porsche dopo aver perso il controllo del veicolo che si è poi schiantato finendo contro il guardrail.

Soccorso in gravissime condizioni, l’ex calciatore è stato ricoverato presso l’ospedale Brotzu in codice rosso. Sebbene Cossu non sarebbe in pericolo di vita, l’ex calciatore avrebbe riportato diverse fratture e un trauma cranico. Le condizioni fisiche di Cossu che, stando a quanto appreso, si troverebbe nel reparto rianimazione sarebbero “critiche, seppur stabili”.



Cagliari, incidente per Andrea Cossu

