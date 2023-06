"Lo spyware che infetta gli IPhone non ha bisogno di azioni da parte degli utenti" specifica Kaspersky

Apple ha avvertito che è necessario scaricare l‘ultima versione di iOS 16 per proteggersi da due vulnerabilità. Intanto i russi accusano gli Stati Uniti di aver ideato lo spyware che avrebbe infettato i dispositivi di vari diplomatici russi

L’aggiornamento di Apple

Di recente Apple ha rilasciato un aggiornamento urgente per i sistemi operativi di iPhone e iPad (ovvero iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1). Chiamate Cve-2023-32434 e Cve-2023-32435, le due vulnerabilità vengono sfruttate dall’operazione “Operation Triangulation” , (operazione triangolazione), uno spyware che i criminali informatici saprebbero già come sfruttare.

Anche il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) ha rilasciato una nota con la quale classifica il problema come ‘grave’.

Lo spyware che infetta gli IPhone

Uno dei bug riguarda un “allegato malevolo‘ inviato tramite iMessage, che consente a criminali informatici di accedere a registrazioni audio, foto e dati di localizzazione di un iPhone (Il secondo bug avrebbe colpito invece il motore del browser di Apple, WebKit) . Ciò potrebbe consentire a terze parti malintenzionate di rubare dati o hackerare un dispositivo.

Uno spyware che in breve tempo si è trasformato in una spy story, considerato che, secondo riporta Wired Us, questo spyware sarebbe stato oggetto di uno scambio di accuse tra Russia e Usa.

I russi accusano infatti gli americani di aver ideato lo spyware considerato che i dispositivi di molti diplomatici di Mosca sono stati ‘infettati’ dal virus informatico.

“Lo spyware non richiede azioni dell’utente”

“La distribuzione del software spia è completamente nascosta e non richiede alcuna azione da parte dell’utente”, ha scritto Kaspersky – l’azienda russa specializzata nella produzione di software progettati per la sicurezza informatica – ” “Lo spyware trasmette silenziosamente le informazioni private dell’utente a server remoti: registrazioni del microfono, foto da applicazioni di messaggistica istantanea, geolocalizzazione e dati su numerose altre attività del proprietario del dispositivo infetto”. Da quanto si apprende, il virus ha addirittura preso di mira dipendenti della stessa azienda di sicurezza informatica di Mosca.

