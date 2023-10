Squadra di Sumo in volo, superati i limiti di peso: compagnia aerea organizza...

I lottatori in volo superavano di circa 50 chili la media di peso prevista dall'aereo. Si è reso necessario organizzare un volo extra!

La Japan Airlines è stata costretta a organizzare un volo extra quando si è accorta che su due aerei della linea erano stati superati i limiti di peso. Non per i bagagli, ma a causa della presenza di una squadra di lottatori di Sumo!

Il volo extra

La compagnia aerea, accortasi che il peso era stato superato, ha deciso di mettere a disposizione degli sportivi un mezzo supplementare. I limiti di peso sono necessari infatti anche per tenere conto del carburante sufficiente a far decollare l’aereo e assicurare un viaggio in sicurezza.

Il problema è emerso perché il personale della Japan Airlines sarebbe stato informato tardi, solamente giovedì scorso, del fatto che tra i passeggeri ci sarebbero stati dei lottatori di Sumo, ognuno dei quali arriva a un peso di circa 120 chili. La media di peso prevista, di circa 70 chili, veniva così abbondantemente superata!

Il commento del portavoce di Japan Airlines

Un portavoce della compagnia aerea ha riferito: “È estremamente raro per noi organizzare voli speciali a causa del superamento del peso a bordo.”

Un volo extra è stato poi approntato anche il 15 ottobre per il ritorno a casa della squadra diretta a un festival organizzato su un’isola nel sud del Giappone.