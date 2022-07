Stash dei The Kolors avrà un’altra bambina: “Sono felice”

Stash ha annunciato che lui e Giulia Belmonte avranno la loro seconda figlia femmina.

Stash dei The Kolors sarà presto papà per la seconda volte e con enorme gioia ha svelato che lui e la fidanzata Giulia avranno un altra figlia femmina dopo la piccola Grace (avuta nel 2020).

“Arriverà un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla. Sono felice”, aveva scritto il cantante, che non aveva fatto segreto di desiderare un’altra bambina. Per il momento non è dato sapere quale sarà il nome della bambina in arrivo ma la sua nacsita è prevista entro la fine del 2022.

Stash e Giulia Belmonte

Stash è più felice che mai al fianco della fidanzata Giulia Belmonte e i due sono entusiasti di poter presto allargare la famiglia.

La coppia per adesso ha fatto sapere di non sentire l’esigenza di convolare a nozze e a tal proposito Stash ha confessato: “Non siamo così convinti di voler settare dei traguardi. Nella maniera più naturale e non programmando niente arriverà, quando e se arriverà il momento”. In tanti tra i suoi fan gli hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo della sua seconda bambina.