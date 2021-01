Stash e Giulia Belmonte hanno postato il primo scatto insieme alla piccola Grace e hanno fatto il pieno di like.

Stash e la fidanzata Giulia Belmonte hanno festeggiato il loro primo Natale da genitori della piccola Grace, e sui social il loro primo scatto insieme alla bambina ha fatto il pieno di like.

Stash: la prima foto con la figlia

Stash e Giulia Belmonte sono raggianti di felicità per l’arrivo della piccola Grace, la figlia nata lo scorso 3 dicembre dall’amore tra il cantante e l’influencer. Sui social la coppia ha postato il primo scatto in cui sono ritratti insieme alla bambina e al loro albero di Natale, e hanno fatto il pieno di like. “Il nostro primo Natale in tre”, ha scritto Giulia Belmonte nella didascalia all’immagine, mentre Stash ha commentato teneramente: “Le mie femmine”.

La coppia ha dichiarato di essere più felice che mai per l’arrivo della prima figlia e sui social, durante la gravidanza di Giulia Belmonte, i due non hanno mancato di aggiornare i fan con video e foto del loro periodo più gioioso.

“Sono in un vortice di emozioni”, ha confessato recentemente il cantante in diretta tv, e ha aggiunto “In questo momento sono sicuro che fino ad oggi la cosa più bella è lei. Io mi sento pronto a vivere questa vita in supporto a Grace”. I fan sono curiosi di sapere se presto Stash e Giulia Belmonte convoleranno a nozze, ma per il momento sulla questione i due non hanno rilasciato dichiarazioni.