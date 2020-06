Stash ha condiviso la prima foto social in compagnia della fidanzata Giulia Belmonte.

Nel corso della finale di Amici Speciali Stash ha annunciato che presto diventerà papà. Una bellissima notizia, quella resa nota dal cantante, che ha condiviso la prima foto social in compagnia della fidanzata Giulia Belmonte.

Stash e Giulia Belmonte

La relazione tra Stash e Giulia Belmonte è diventata ormai ufficiale e il cantante ha deciso di condividere con i propri follower uno scatto assieme alla sua compagna mentre guardano il tramonto. A corredo dell’immagine la seguente didascalia: “Guardiamo avanti…“.

Visualizza questo post su Instagram Guardiamo avanti… Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash) in data: 6 Giu 2020 alle ore 6:15 PDT

Sempre tramite Instagram, inoltre, Stash ha voluto condividere un video molto importante, ovvero l’ecografia fatta da Giulia in cui si sente il battito del loro bambino. Un momento bellissimo e importante per la coppia, con il frontman dei The Kolors che ha commentato: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!”. Per poi aggiungere: “E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto.

Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu”.





Giulia Belmonte dal suo canto, sempre sui social, ha scritto: “In quel momento non so esattamente se batteva più forte il tuo cuoricino o il mio.

Avrei voluto fermare il tempo e restare a guardarti per ore. È tutto così magico e perfetto. Sei il frutto del nostro amore, la nostra felicità che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti!”.