Stati Uniti, esercitazione anti atomica in reazione alle minacce di Putin

Dopo la minaccia atomica lanciata da Vladimir Putin, Il 28 febbraio l’aereo americano “Doomsday“, resistente alle bombe nucleari, è decollato per un’esercitazione nel Nebraska.

La missione di addestramento dell’aereo americano “Doomsday”: un’esercitazione anti atomica

Gli americani non hanno certo preso alla leggera la minaccia del leader russo Putin di ricorrere alle armi nucleari.

Subito dopo l’annuncio del presidente Putin, infatti, l’aereo “Doomsday” dell’Air Force statunitense ha preso il volo per una breve missione di addestramento. il velivolo, un Boeing 747 modificato chiamato Boeing E-4B resistente alle bombe nucleari, ha volato per quattro ore e mezza, il 28 febbraio, partendo dalla base Air Force del Nebraska e arrivando fin sopra i tetti dei grattacieli di Chicago. Ad accompagnarlo presenti anche diversi jet di allerta, utilizzati di solito per tracciare i missili balistici.

La storia e lo scopo del “Doomsday”

Quest’aereo è parte di una flotta di velivoli, detti Nightwatch, che fanno parte delle forze armate degli Stati Uniti sin dagli anni 70′, in guerra fredda. Lo scopo del “Doomsday” sarebbe quello di fungere da quartier generale in caso di attacco nucleare. Il costo del mezzo è di circa 200 milioni di dollari, ma è provvisto di apparecchiature analogiche e non digitali, utilizzabili quindi anche in caso di esposizione elettromagnetica dovuta ad un’esplosione nucleare.