Uomo investito dal treno alla stazione di Tradate: è in condizioni critiche

Erano circa le ore 21 della serata di ieri, mercoledì 13 settembre, quando alla stazione dei treni di Tradate, non molto lontano da Milano, un uomo di 40 anni è stato investito da un convoglio. Il 40enne è rimasto incastrato sotto al treno fino a quando i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo.

Tragedia sfiorata alla stazione di Tradate, dove nella serata di ieri un uomo di 40 anni è stato investto da un treno. Secondo quanto si apprende, l’incidente sarebbe stato accidentale, ma non è ancora stata definita nei dettagli la sua dinamica. Il 40enne è finito sotto al treno ed è rimasto incastrato per diversi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, non senza fatica, sono riusciti a disincastrarlo.

L’intervento dei soccorsi: le condizioni di salute dell’uomo

Dopo qualche minuto, i pompieri sono riusciti a liberare l’uomo rimasto sotto al treno che poi è stato affidato alle cure dei medici del 118 accorsi sul posto con un’ambulanza. Il 40enne è stato trasferito in ospedale ed è stato ricoverato: le sue condizioni di salute sono state descritte come critiche.