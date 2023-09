Stefano De Martino beccato con la nuova fiamma: di chi si tratta

Il settimanale Chi ha avvistato Stefano De Martino in compagnia della sua presunta nuova fiamma.

Stefano De Martino: la nuova fiamma

La separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è ormai certa e, mentre la showgirl è stata avvistata in atteggiamenti intimi in compagnia dell’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni (con cui ha deciso di non nascondersi più). Stefano De Martino è stato avvistato in compagnia di una ragazza di nome Martina. Il settimanale Chi ha fatto sapere che i due avrebbero cenato in un prestigioso ristorante vegano di Milano e a seguire si sarebbero diretti a casa del ballerino, dove avrebbero trascorso insieme la notte.

Stefano è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e pertanto non sono note ulteriori informazioni sulla questione o sulla sua vita privata. Il ballerino e conduttore non ha rotto il silenzio neanche in merito alla sua storia con Belen, conclusasi ancora una volta in un nulla di fatto.

L’avvistamento con Antonino Spinalbese

Di recente Stefano è stato avvistato in compagnia di Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì. I due a quanto pare sono riusciti a costruire un buon rapporto d’amicizia anche per via delle molte cose che avrebbero in comune.