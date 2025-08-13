Stefano De Martino e Caroline Tronelli, amore a un passo dalla convivenza? L’indiscrezione

Tra gite in barca e giochi sugli scogli della Sardegna, Stefano e Caroline mostrano un’intesa sempre più evidente. Le ultime indiscrezioni.

L’estate si accende di indiscrezioni sul fronte gossip: Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembrano pronti a fare il grande passo. Dopo settimane di apparizioni insieme, i due avrebbero deciso di portare la loro relazione a un livello successivo. I fan seguono con entusiasmo ogni dettaglio, curiosi di scoprire se questa estate sarà davvero quella del nuovo nido d’amore per la coppia.

Un amore che cresce: Stefano De Martino e Caroline Tronelli

L’estate 2025 segna un nuovo capitolo nella vita sentimentale di Stefano De Martino. Dopo mesi di voci e paparazzate, il conduttore di Rai1 ha deciso di uscire allo scoperto con Caroline Tronelli, giovane napoletana di 22 anni. Secondo il settimanale Chi, la scintilla tra Stefano e Caroline è scoccata durante le vacanze in Sardegna, dove i due hanno iniziato a frequentarsi. La loro intesa è cresciuta rapidamente, passando da semplici amici a una coppia innamorata, come testimoniano le numerose foto che li ritraggono insieme.

Stefano e Caroline hanno trascorso momenti insieme anche con la famiglia di lei, originaria di Napoli, la cui imbarcazione era ormeggiata accanto a quella del conduttore. Le foto pubblicate da Chi mostrano la coppia mentre, dopo aver giocato sugli scogli dell’isola di Spargi, in Gallura, vengono riportati a bordo da un gommone sul quale si trova la madre di Caroline, Pamela.

Secondo le ultime indiscrezioni, i due starebbero seriamente valutando la convivenza. Una fonte vicina al conduttore avrebbe rivelato a Nuovo Tv che ‘si parla già di convivenza‘, sottolineando la forte intesa.