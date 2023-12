Stefano De Martino e Belen Rodriguez torneranno insieme? Secondo l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, il destino del conduttore e della showgirl argentina è chiaro: la coppia è definitivamente scoppiata.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez torneranno insieme? Parla Fabrizio Corona

Negli ultimi giorni, c’è stato una sorta di botta e risposta a distanza tra i due ex coniugi, esploso dopo l’interista rilasciata da Belen a Domenica In. Le dichiarazioni rilasciate dall’una e dall’altra parte hanno spinto anche Corona a intervenire sulla questione e dire, ovviamente, la sua sulla relazione tra i due noti volti del mondo dello spettacolo.

“Ha fatto bene Belen ad andare a Domenica In? Assolutamente sì. Deve dare delle spiegazioni perché è un personaggio pubblico sulla fine e il perché della loro storia”, ha detto Corona. “Non dimenticatevi che se De Martino oggi esiste e fa quello che fa è grazie a Belen”, ha dichiarato.

La “profezia”

A questo punto, Corona ha svelato la sua “profezia” sul destino degli ex coniugi. De Martino e Belen sono “una coppia che è scoppiata definitivamente”, per l’imprenditore.

“Stefano single dichiarato che finalmente esce allo scoperto e Belen con un grandissimo immenso amore”, ha commentato l’ex re dei paparazzi.

Per Corona, quindi, la relazione è giunta a capolinea una volta e per tutte e non ci saranno nuovi ritorni di fiamma. Sarà vero?