Il ballerino e conduttore Stefano De Martino torna in tv: il nuovo progetto molto personale che ha a che fare col bar del nonno

Qualcosa bolle in pentola, e ha come ingrediente il talentuoso ballerino e conduttore Stefano De Martino: lo showman tornerà presto in tv.

Novità per Stefano De Martino

Ballerino, conduttore e artista poliedrico: Stefano De Martino negli anni ha ottenuto un ruolo importante nella televisione italiana.

Da concorrente a professionista nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha poi vestito i panni di conduttore in “Made in Sud” affiancato da Fatima Trotta e “Stasera tutto è possibile”. De Martino a breve tornerà in televisione, con un progetto tutto nuovo.

Bar Stella, il nuovo format di Stefano De Martino

Una nuova svolta nella carriera di Stefano De Martino: il ballerino ha mostrato in una storia su Instagram uno studio televisivo che ha attirato l’attenzione di molti.

Nello studio appare illuminata la scritta “Bar Stella”: proprio questa sarà la nuova attività del conduttore di Made in Sud. Debutterà infatti in televisione un nuovo format che si intitolerà proprio “Bar Stella” e a fare gli onori di casa sarà proprio De Martino. Uno spettacolo che sembra molto personale già dalla scelta del nome, che deriva da un bar in cui Stefano De Martino si recava spesso da bambino.

Stefano De Martino, quando sarà in tv

Il “Bar Stella”, luogo d’infanzia del piccolo De Martino, ha avuto fortuna: recentemente, il ballerino ha infatti rivelato di aver comprato il bar, che era di suo nonno. Insomma, ci aspetta un viaggio nel passato e nella vita di Stefano De Martino, a partire dallo studio allestito ad hoc. A corredo della foto postata su instagram c’è una frase: “Stella scendi giù, vienimi vicino, entra dalla finestra, infilati nel mio taschino“.

Ma quando si entrerà nel Bar Stella di Stefano De Martino? A quanto pare presto: il format prevede due puntate che andranno in onda su Rai2 il 28 dicembre.