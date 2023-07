Stefano De Martino, in un'intervista il sospetto della crisi: "Lui se lo sentiva"

Da settimane circolano voci in merito a una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, in una delle sue ultime interviste, il ballerino sembrava lasciar presagire la crisi.

Belen Rodriguez e Stefano in crisi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete dove ormai da settimane i due hanno smesso di mostrarsi insieme. In tanti hanno notato poi una recente intervista di Stefano De Martino e dove lo stesso ballerino lasciava presagire che per sua moglie non sarebbe stato facile stare al suo fianco. “La verità è che sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate”.

Secondo un gossip riportato da Fabrizio Corona, alla showgirl argentina peserebbe soprattutto la routine quotidiana con il ballerino, e lo stesso Stefano a tal proposito aveva detto: “Quanto alla routine famigliare: “Io crollo e lei guarda le serie tv fino a tardi, mi tocca dormire con la televisione accesa. Io li capisco, quelli che hanno due camere da letto separate”, e ancora: “Sono dieci anni, non è che tutte le mattine apro gli occhi e dico “oddio, il miracolo della vita si è palesato davanti a me”. Per la fatica che faccio ad addormentarmi con le serie coreane sarei pure contento di incontrarla più tardi, a colazione”.