Stefano De Martino papà orgoglioso di Santiago: i progessi sul campo da tennis

Stefano De Martino ha mostrato via social i progressi compiuti da suo figlio Santiago sul campo da tennis. Il piccolo ha iniziato a esercitarsi con il dritto e il rovescio e il ballerino di Amici ha lasciato intendere di essere orgoglioso dei suoi progressi.

Stefano De Martino e il figlio Santiago

Stefano De Martino ha portato il figlio Santiago ad una partita di tennis e sui social ha aggiornato i fan sui progressi del bambino, che lo scorso aprile ha compiuto 8 anni. Il ballerino di Amici è molto legato al suo bambino e infatti dopo la rottura dall’ex moglie, Belen Rodriguez, si è trasferito in un appartamento a lei vicino così da poterlo vedere il più spesso possibile.

La showgirl e il ballerino si sono detti addio definitivamente un anno fa, e oggi lei è incinta della sua seconda figlia insieme all’attuale compagno, Antonino Spinalbese. Stefano De Martino risulta essere ancora single.

Stefano De Martino: la vita privata

Dopo la rottura da Belen Rodriguez Stefano De Martino ha vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo. Nonostante sia stato paparazzato con alcune presunte nuove fiamme (compresa la top model Mariacarla Boscono) il ballerino si è sempre definito single e ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua sfera sentimentale.

Lui e belen Rodriguez – stando a quanto da loro confessato – si sarebbero lasciati pacificamente per il bene del loro bambino, Santiago:

“I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’. Io dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto’, è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine, e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo. È difficile che un matrimonio duri per tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista; vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa. Ora stiamo bene, facciamo del nostro meglio e le cose vanno davvero bene”, aveva dichiarato il ballerino.

Stefano De Martino: la rottura da Belen

Il ballerino e la showgirl svizzera si sono detti addio a maggio 2020, all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. I due non hanno mai svelato i motivi che li hanno spinti a dirsi addio definitivamente.