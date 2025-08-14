Stefano Gabbana emoziona: Domenico Dolce, ex fidanzato e partner di lavoro, ha compiuto 67 anni. Per il compleanno Gabbana gli ha dedicato degli auguri davvero toccanti e profondi.

Stefano Gabbana e la dolce dedica a Domenico Dolce per il compleanno: “Rimani l’uomo più importante della mia vita”

In occasione del 67esimo compleanno di Domenico Dolce, avvenuto ieri 13 agosto, Stefano Gabbana ha commosso tutti dedicandogli una dolce dedica e degli auguri davvero speciali che ripercorrono la loro storia.

La storia del marchio D&G

Il marchio Dolce & Gabbana è diventato un orgoglio italiano nel mondo. Fondata nel 1985 a Legnano dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ha sede a Milano. Domenico Dolce, nato il 13 agosto 1958 a Polizzi Generosa, Palermo mentre Stefano Gabbana è nato il 14 novembre 1962 a Milano.

Il primo contatto fu telefonico, quando Dolce chiamò l’azienda di moda per cui Gabbana stava lavorando, in cerca di lavoro. Dopo essere stato assunto dalla ditta, Gabbana gli insegnò il funzionamento del processo di un’azienda di moda e come abbozzare nuovi design.

Dopo il servizio civile Gabbana tornò a lavoro e insieme a Dolce aprì un’azienda di consulenza nell’ambito del design. La prima collezione del duo di stilisti è stata mostrata nell’ottobre del 1985.

Gli auguri di Gabbana a Dolce

“Caro Domenico, ci conosciamo da 45 anni e fu subito amore. Abbiamo vissuto esperienze fantastiche sempre insieme, giorno e notte condividendo tutto”, scrive Stefano Gabbana in una Instagram story.

“Oggi tu sei felicemente fidanzato con un ragazzo fantastico e io pure ma nonostante ciò rimani per me l’uomo più importante della mia vita. II tuo amico e compagno d’avventura Stefano”. Attualmente Gabbana è fidanzato con Luca Santonastaso, mentre Dolce con Guilherme Siqueira. Gabbana e Dolce si sono lasciati nel 2014 ma tra i due il legame è rimasto solido come all’inizio.