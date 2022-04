Stop agli inseguimenti: la polizia non può più inseguire le auto in fuga?

La Polizia non potrà più procedere agli inseguimenti di auto in fuga? La nota di Polstrada della Lombardia fa molto discutere

La comandante della Polstrada della Lombardia invita, tramite una nota, tutti gli agenti di Polizia a limitare il più possibile gli inseguimenti alle automobili in fuga.

Polizia, la fine degli inseguimenti alle automobili in fuga

I rischi e i pericoli sono troppi.

È questo il motivo principale per cui la comandante di Polstrada della Lombardia, per la seconda volta in un anno, invita gli agenti della Polizia, tramite una nota inviata il 28 marzo, a limitare al massimo gli inseguimenti alle auto in fuga.

Le polemiche attorno a questa presa di posizione

Questa singolare presa di posizione avrebbe, però: “Generato un sentimento di scoramento fra gli operatori.” Dal sindacato viene specificato, infatti, che: “Gli operatori ben conoscono i rischi, anche normativi, di un mestiere sempre più difficile da esercitare, ma hanno altrettanto chiaro il servizio che devono garantire al Paese.

La consapevolezza di doversi preoccupare maggiormente delle responsabilità piuttosto che delle insidie dei malfattori di turno è davvero mortificante, vorremo preoccuparci di assicurare i delinquenti alla giustizia e non delle conseguenze interne.”

Cosa accadrà quando i “malfattori” capiranno che non saranno più inseguiti?

Il sindacato si chiede anche cosa accadrà quando, quelli che sono definiti i “malfattori“, si renderanno conto ch egli agenti di Polizia non li possono più inseguire: “Le forze dell’ordine prive di autorevolezza e di serenità operativa non possono assolvere il loro compito istituzionale e non impediranno che taluni soggetti, oltre a fuggire impunemente, compiano reati ben peggiori di quelli previsti dal codice della strada.”