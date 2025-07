Non esiste un diritto dei dipendenti di Alitalia, addetti al lotto Aviation, di continuare a lavorare con Ita Airways, e per questo i dipendenti di Alitalia che lavoravano nel ramo “Aviation” non avevano il diritto di passare automaticamente a Ita Airways.

Legittimo lo stop al passaggio da Alitalia Aviation a Ita Airways

Lo ha deciso la Corte Costituzionale tramite la sentenza n. 99, depositata oggi, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcuni giudici.

La Corte ha spiegato che tali questioni fossero “fondate su un erroneo presupposto interpretativo”, cioè l’idea sbagliata che quella procedura non fosse una vera e propria liquidazione. La Corte ha inoltre chiarito che “le operazioni effettuate dai commissari non tendono al recupero e alla riorganizzazione dell’attività del cedente, ma alla sua liquidazione“.

“Il carattere liquidatorio della procedura giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro”

Il passaggio del ramo Aviation a Ita Airways è avvenuto all’interno di una procedura di amministrazione straordinaria. Stando a quanto stabilito dalla legge, nel momento in cui un’azienda viene liquidata e non rilanciata, non vale la regola che garantisce la continuità del posto di lavoro con il nuovo datore. “Il carattere liquidatorio della procedura giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro“, spiega infatti la Corte. Ecco perché le norme esistenti già bastavano a escludere l’obbligo per Ita di assumere i lavoratori Alitalia, anche prima del decreto contestato.