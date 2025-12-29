Strage in Suriname, dove un uomo ha accoltellato a morte nove persone, tra cui anche alcuni bambini. Ecco cosa è successo.

Strage in Suriname: uomo accoltella a morte nove persone, tra cui anche bambini

A Paramaribo, capitale del Suriname, nella notte tra sabato e domenica scorsi si è verificata una strage. Un uomo ha infatti accoltellato a morte nove persone, tra cui anche cinque bambini.

Ad annunciarlo la polizia locale. Alcune delle vittime farebbero parte della famiglia dell’uomo, mentre altre sarebbero i vicini di casa, tra cui alcuni anziani. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe anche tentato di aggredire gli agenti con un oggetto contundente. Al momento non è chiaro il motivo per cui l’uomo ha compiuto la strage.

Strage in Suriname, uomo accoltella a morte nove persone: arrestato dalla polizia

Come abbiamo visto, un uomo, tra sabato e domenica ha ucciso a coltellate nove persone, tra cui cinque bambini. Questo il comunicato da parte della polizia: “nella notte, un individuo di sesso maschile ha ucciso quattro adulti e cinque bambini con un oggetto appuntito. Un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati all’ospedale.” L’uomo, che ha provato ad aggredire gli agenti, è stato colpito alle gambe da un colpo di arma da fuoco ed è stato ricoverato in ospedale. L’uomo è stato arrestato. Come detto non sono ancora chiari i motivi del gesto.