Una tragedia dovuta alla furia animale durante la stagione degli accoppiamenti: in agriturismo a Mirabello, in provincia di Ferrara, quindici daini sono morti a causa di una feroce lotta tra simili. A causa delle ferite riportate dagli scontri sono morti 12 esemplari, mentre altri 3 sono dovuti essere soppressi a colpi di fucile.

In un agriturismo del ferrarese un daino maschio furioso fa strage dei suoi simili

La vicenda è accaduta giovedì 19 ottobre in un agriturismo del ferrarese. I proprietari della struttura, che ospitava venti esemplari di daini, hanno assistito impotenti mentre un maschio adulto si è scatenato con furia cieca contro i propri simili, che comprendevano anche quattro cuccioli, causando la morte di 12 daini per via delle ferite inferte dalle sue possenti corna. Altri tre esemplari sono stati abbattuti da un cacciatore privato, chiamato dal proprietario dell’agriturismo nel tentativo di fermare la mattanza in atto.

Leggi anche: Roma, aggredita e mandata all’ospedale da 6 cinghiali mentre va a spasso col cane

Troppi esemplari insieme: i carabinieri forestali indagano

Alex Soncini, il figlio del gestore dell’agriturismo, ha parlato di «strage annunciata», visto il grande numero di esemplari presenti nel branco durante un periodo delicato quale è quello del calore delle femmine. Soncini si è detto estremamente colpito da quanto accaduto, una situazione tragica che avrebbe voluto evitare e per cui aveva anche contatto professionisti che gli avrebbero consigliato di distribuire alcuni daini presso dei parchi nazionali per ridurre il numero nella struttura. Sulla vicenda indagano i carabinieri forestali di Ferrara e i veterinari dell’Ausl, coordinati dal pm Andrea Maggioni.

Leggi anche: Animali in fuga allo zoo di Dallas, morti e sparizioni misteriose nella struttura