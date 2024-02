Ci sono aggiornamenti importanti sulla strage di Palermo: in data 17 febbraio è previsto l’esame autoptico sui corpi delle tre vittime. Stiamo parlando della donna, i cui resti carbonizzati sono stati rinvenuti vicino la casa di famiglia, e i corpi dei due figli, incaprettati. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire i tempi esatti dell’omicidio e le cause di morte.

Strage di Palermo: l’autopsia sui cadaveri

A Palermo sarà a breve condotta a l’autopsia sui corpi di Antonella Salamone,40 anni, e dei suoi due figli, Kevin, 16, ed Emanuel, 5. Attualmente in carcere si trovano il marito e padre delle vittime, Giovanni Barreca, un muratore di 54 anni di Altavilla Milicia (Palermo), accusato dell’omicidio, assieme a due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente.

Convalidati gli arresti per due persone

Il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese ha recentemente convalidato i fermiper la coppia, ma non per Barreca, disponendo tuttavia la custodia cautelare in carcere per tutti e tre. In udienza, i tre imputati hanno scelto di non rispondere alle domande.

Le accuse verso i presunti colpevoli

Le accuse rivolte a tutti e tre gli imputati includono omicidio e soppressione di cadavere. L’autopsia sarà eseguita sui resti Antonella Salomone, rinvenuti sepolti nelle vicinanze della residenza della famiglia, e sui corpi dei due ragazzini, ritrovati legati. L’obiettivo da parte degli inquirenti è comprendere con precisione i tempi dei delitti e le cause della loro morte. Attualmente, rimane ancora oscuro il modo in cui la donna e i suoi due figli siano stati uccisi. Il padre, Giovanni Barreca, ritieneva che i ragazzi fossero posseduti dal demonio e che avessero subito torture.