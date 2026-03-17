La vicenda di Antonia Ocone, unica sopravvissuta a una drammatica strage familiare di Paupisi, racconta il percorso straordinario di resilienza e guarigione di una giovane sopravvissuta. Tra dolore, cure intensive e riabilitazione, il suo ritorno a casa diventa simbolo di speranza non solo per lei, ma per l’intera comunità che l’ha sostenuta.

Strage di Paupisi, Antonia torna a casa dopo mesi di cure

Dopo mesi di cure intensive e un lungo percorso di riabilitazione, Antonia Ocone, 17 anni, è finalmente tornata a casa a Paupisi, piccolo comune della Valle Vitulanese. L’adolescente è l’unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta la notte del 30 settembre scorso: il padre, Salvatore Ocone, 59 anni, ha ucciso la madre Elisa Polcino, 49 anni, e il fratello minore Cosimo, 15 anni, colpendoli con una grossa pietra, la stessa con cui aveva ridotto Antonia in fin di vita. Le due donne furono colpite mentre erano a letto, mentre Cosimo venne aggredito nel soggiorno. Dopo la tragedia, il padre caricò i figli in auto e si mise in viaggio per alcune ore, prima di essere fermato alle porte del Molise.

Strage di Paupisi, Antonia torna a casa dopo mesi di cure: “Il suo sorriso è la luce del nostro paese”

Il sindaco Salvatore Coletta ha annunciato il ritorno della giovane con parole cariche di emozione: “Dopo sei lunghi mesi di paura, di attesa, di preghiere e di speranza, Antonia è finalmente tornata a casa. Una ragazza che ha lottato con una forza straordinaria, affrontando il dolore con un coraggio che ha commosso e unito tutta Paupisi”.

Accompagnata dal fratello maggiore Antonio, la giovane ha lasciato l’Irccs Neuromed di Pozzilli dopo mesi di interventi chirurgici, terapie e riabilitazione. Il direttore sanitario Fulvio Aloj ha dichiarato: “Oggi è una bella giornata, vedere Antonia che va via con le sue gambe ci ripaga di tutte le ansie, delle paure e delle preoccupazioni del primo periodo della degenza”.

Le parole della giovane al sindaco hanno colpito profondamente il paese: “Grazie a tutti per l’amore che mi avete donato”. Per Paupisi, il ritorno di Antonia non segna solo la conclusione di un difficile percorso di guarigione, ma diventa un simbolo di resilienza e speranza collettiva. “Ci sono momenti in cui un intero paese si ferma, trattiene il respiro e spera insieme. Oggi è uno di quei momenti”, ha scritto il sindaco, ricordando come la comunità abbia seguito ogni passo del recupero della ragazza, dal risveglio dai traumi ai primi segnali di miglioramento, fino alla riabilitazione che ha riacceso la speranza: “Oggi quella speranza è diventata un abbraccio collettivo”.