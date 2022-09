Striscia: Sanremo non è della Rai, una sentenza apre all’ipotesi di un bando pubblico per assegnare il Festival

Notizia bomba da Striscia la Notizia: il Festival di Sanremo non è appannaggio della Rai ma potrebbe essere trasmesso anche da altre emittenti.

Alle ore 20:35, va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia su Canale 5 durante la quale verrà trasmessa la rubrica di Pinuccio sugli sprechi Rai battezzata “Rai Scoglio 24”. In questo contesto, l’inviato fa un annuncio estremamente provocatorio affermando che, teoricamente, il Festival di Sanremo non dovrebbe essere appannaggio esclusivo della tv pubblica ma l’organizzazione del Festival dovrebbe essere assegnata tramite un bando al quale dovrebbero poter gareggiare tutte le emittenti interessate all’evento.

Pertanto, la Rai potrebbe anche perdere il suo primato e dire addio a uno dei suoi programmi di punta.