Ancora una tragedia sul lavoro scuote il Mantovano: un giovane è morto oggi pomeriggio mentre era impegnato nei campi a Cavriana.

Tragedia nei campi a Cavriana: giovane di 23 anni muore incastrato in un macchinario agricolo

Un grave incidente sul lavoro ha scosso oggi il piccolo comune di Cavriana, in provincia di Mantova.

Intorno alle 15.30, un giovane è rimasto intrappolato in un macchinario agricolo mentre stava operando su un terreno lungo Strada Bagatino. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Bresciaoggi, il 23enne sarebbe rimasto agganciato a un argano utilizzato per arrotolare i tubi di irrigazione, rimanendo schiacciato dagli ingranaggi del dispositivo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Il macchinario coinvolto è stato sequestrato e la salma trasferita all’obitorio per l’autopsia.

Stritolato da un macchinario: Diego morto a 23 anni mentre faceva il suo lavoro

La vittima è Diego Lucchini, 23 anni, originario di Gavardo (Brescia) e residente a Guidizzolo, dove era titolare della “New Generation Farm”. Fondata nel 2023, l’azienda si occupa della produzione di coloranti naturali per l’industria tessile, coltivando direttamente i prodotti agricoli necessari per le tinture.

Il giovane imprenditore era considerato un punto di riferimento per l’innovazione agricola locale e la sua morte ha lasciato sgomenta la comunità, che ora attende l’esito degli accertamenti in corso per chiarire le cause dell’incidente.