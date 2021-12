Strumenti di vendita: sempre più diffusi i software CPQ

Scopriamo assieme i sistemi CPQ, perfetti per ottimizzare le prestazioni della forza vendita e rendere più efficienti le attività del reparto commerciale.

Le aziende italiane stanno accelerando nella trasformazione digitale, un processo essenziale per creare un business sostenibile e resiliente. Tra le soluzioni software più apprezzate ci sono i sistemi CPQ (Configure, Price, Quote), strumenti indispensabili per ottimizzare le prestazioni della forza vendita e rendere più efficienti le attività del reparto commerciale.

Si tratta di tecnologie all’avanguardia per migliorare il cash flow e fornire un servizio personalizzato ai clienti, con vantaggi considerevoli per le aziende, specialmente per le imprese che operano in settori particolarmente competitivi.

Ovviamente, bisogna scegliere un software di qualità e adatto alle proprie esigenze, preferendo le soluzioni scalabili e integrabili con gli altri software e gestionali aziendali in modo semplice e intuitivo.

A cosa serve un software CPQ e quali sono le soluzioni migliori

In Italia un punto di riferimento nelle tecnologie per la forza vendita è Apparound, azienda specializzata dal 2008 nelle applicazioni cloud per la digitalizzazione delle attività commerciali. Affidandosi ad Apparound è possibile usufruire di un software CPQ All-In-One completo e innovativo, con il quale aumentare la produttività dei venditori e migliorare il customer engagement.

Con il software CPQ di Apparound, inoltre, è possibile configurare offerte su misura per ogni cliente, gestire tutti i processi della trattativa in modo smart ed efficiente così come chiudere i contratti e registrarli subito, condividendo le informazioni con gli altri dipartimenti aziendali. In questo modo si possono evitare errori nella formulazione delle offerte, proporre condizioni sempre aggiornate e aumentare il coinvolgimento del cliente.

Oltre a una migliore interazione tra i venditori e i clienti, un software CPQ permette di incrementare la collaborazione all’interno dell’organizzazione, per rimuovere le barriere tra i reparti e favorire l’accesso di tutti i dipendenti e i collaboratori a dati e informazioni attendibili e aggiornate. Ciò è possibile grazie all’integrazione del CPQ con software ERP e CRM, piattaforme essenziali per qualsiasi azienda moderna.

Allo stesso tempo, è possibile costruire processi aziendali più sostenibili e accelerare l’informatizzazione dell’impresa, portando il digital selling a un livello superiore con benefici per tutto l’ecosistema aziendale. Con un software CPQ, infatti, ai venditori serve solo un tablet, uno smartphone o un pc per avere a disposizione tutte le informazioni e gli strumenti di cui hanno bisogno, con la possibilità di eliminare il cartaceo, ridurre i costi operativi e migliorare l’accuratezza dei procedimenti di vendita.

Qual è il valore aggiunto del CPQ per la forza vendita?

Un software CPQ ottimizzato garantisce vantaggi significativi nell’attività di vendita, sia dal punto di vista dei risultati ottenibili, sia per quanto riguarda la qualità del lavoro svolto dai commerciali. Innanzitutto, è possibile semplificare i processi, un aspetto che apporta benefici non solo ai venditori ma a tutta l’azienda, in quanto il lavoro diventa più proficuo, preciso e meno stressante.

Con un CPQ professionale si possono fornire in ogni momento informazioni certe ai clienti, senza il rischio di errori grazie all’accesso a un database continuamente aggiornato, con un perfetto coordinamento tra il back office e il reparto commerciale. Inoltre, è possibile mettere a disposizione dei clienti soluzioni personalizzate, disegnando offerte e promozioni intorno alle esigenze di ogni persona per migliorare il tasso di conversione e aumentare il tasso di fidelizzazione.

Una conseguenza dell’implementazione di un CPQ è la riduzione del costo di acquisizione cliente, per incrementare il margine operativo e ottenere più risorse per la crescita del business. L’accessibilità omnicanale è un altro fattore da non tralasciare, per armonizzare l’interazione tra le tecnologie aziendali e il personale, con la possibilità di accedere alle informazioni e agli strumenti di lavoro da qualsiasi dispositivo elettronico fisso o mobile.

Oggigiorno, i software CPQ trovano spazio in tutti i settori, dal manifatturiero alle telecomunicazioni, compresi mercati ad alta competitività come le utilities. Questa tecnologia è ormai fondamentale per qualsiasi tipo di attività aziendale, soprattutto quando si vuole migliorare la customer satisfaction e ottimizzare l’efficacia della rete di vendita per ottenere risultati migliori dal digital selling.