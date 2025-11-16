Studente Arrestato a Torino: Reazioni dei Collettivi ai Disordini

Nella mattinata di oggi, un attivista diciottenne è stato arrestato dalle forze della Digos a Torino, in seguito ai disordini verificatisi venerdì scorso di fronte alla sede della Città Metropolitana. Secondo fonti investigative, il giovane avrebbe lanciato oggetti contro la polizia durante le manifestazioni.

Questo arresto ha suscitato un’ondata di reazioni tra i collettivi studenteschi, che vedono in questa azione un tentativo di reprimere la loro coesione e mobilitazione, consolidatasi negli ultimi mesi attraverso diverse occupazioni e proteste in oltre quaranta scuole torinesi.

Il contesto della protesta

Le tensioni tra studenti e governo sono aumentate a causa di decisioni politiche che si riflettono sulla scuola e sull’istruzione. Infatti, il Kollettivo Studentesco Autonomo ha dichiarato sui social media che l’arresto mira a minare la solidarietà tra gli studenti, cercando di spaventare coloro che hanno partecipato attivamente alle manifestazioni.

Le accuse di repressione

Nella loro nota, i rappresentanti del collettivo hanno affermato: “Siamo indignati, ma non sorpresi da queste dinamiche repressive. Il governo si sente minacciato dai giovani che esprimono il loro dissenso, mentre continua a trascurare il settore dell’istruzione, prevedendo tagli significativi ai fondi per la scuola in favore dell’industria bellica”.

La situazione è ulteriormente complicata dalla recente legge sul consenso informato, che ha suscitato aspre critiche in occasione di dibattiti parlamentari. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha cercato di difendere il provvedimento, dichiarando che non ostacola l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ma le accuse di silenziare le voci studentesche continuano a rimanere sul tavolo.

Reazioni degli studenti

Il clima di tensione ha portato a ulteriori mobilitazioni, come il corteo di venerdì, dove sono stati fermati altri due studenti, rilasciati subito dopo l’identificazione. Tuttavia, per loro è prevista una denuncia, evidenziando l’atmosfera di crescente repressione.

Corteo e mobilitazione

In un contesto di mobilitazione continua, il Kollettivo ha affermato: “Siamo tutti in piazza. Non ci arrenderemo, la lotta è solo all’inizio. Dobbiamo bloccare tutto”. Questa affermazione sottolinea la determinazione degli studenti a non farsi intimidire e a continuare a far sentire la loro voce.

Prospettive future

In vista delle prossime manifestazioni, gli studenti si preparano a scendere nuovamente in piazza per rivendicare i loro diritti e un’educazione che rispetti la loro dignità e libertà. L’11 novembre ha segnato un importante momento di mobilitazione a Roma, dove gli studenti hanno bruciato una foto del ministro Valditara, un gesto simbolico contro la repressione percepita.

Con l’avvicinarsi del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile, il movimento studentesco si sta preparando a unire le forze con altre realtà impegnate nella lotta contro la violenza di genere e per l’educazione affettiva nelle scuole, creando una rete di solidarietà e resistenza.