Il giovane studente stava attraversando la strada per andare a predere il bus: è stato travolto e ucciso da un'auto

Il giorno di rientro a scuola dopo le lunghe vacanze invernali si è tramutato in una tragedia per un ragazzino di 15 anni di Cagliari. Il giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per andare a prendere il bus che lo avrebbe condotto all’istituto che frequentava, quando è stato travolto e ucciso da un’automobile.

15enne travolto e ucciso da un’auto: lo scontro

Erano da poco passate le ore 7 della mattina di oggi, lunedì 8 gennaio, quando un drammatico incidente è avvenuto fra le strade di Cagliari. Un ragazzino di 15 anni, secondo quanto riporta ‘La Nuova Sardegna’ è stato investito sulle strisce pedonali mentre stava per andare a prendere il bus che lo avrebbe portato a scuola. L’automobilista che lo ha travolto si è subito fermato per prestare aiuto al giovane e si è premurato di chiamare i soccorsi.

15enne travolto e ucciso da un’auto: il decesso

I medici del 118 sono arrivati sul posto con un’ambulanza e hanno provato in tutti i modi a rianimare lo studente, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Troppo gravi, purtroppo, le ferite riportate nello scontro: il 15enne è morto pochi attimi dopo essere stato investito. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i poliziotti e i carabinieri che stanno ora indagando sull’esatta dinamica dell’incidente.