Ragazzo trovato in auto ferito con cocci di bottiglia: è grave

Ragazzo trovato in auto ferito con cocci di bottiglia: è grave

Una terribile aggressione ai danni di un ragazzo di 21 anni è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 7 gennaio, in via Lecce dei Marsi, in zona Castelverde, alla periferia est di Roma. Il giovane è stato raggiunto da 8 fendenti mentre si trovava nella sua auto: alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi.

Ragazzo ferito da cocci bottiglia: l’aggressione

Erano circa le ore 17 del pomeriggio di ieri, quando in via Lecce dei Marsi si sentono continui e ripetuti colpi di clacson. Un giovane era chiuso nella sua auto e cercava, tramite il segnale acustico, di attirare l’attenzione di qualcuno che potesse aiutarlo. Dei passanti si avvicinano alla macchina e si accorgono che il proprietario è ferito: da qui la decisione di chiamare subito i soccorsi.

Ragazzo ferito da cocci bottiglia: le indagini

I medici del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza, hanno trasferito il ragazzo al policlinico di Tor Vergata, dove è ancora ricoverato in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il 21enne sia stato raggiunto da 8 fendenti sferrati con taglienti cocci di bottiglia. Sul caso indaga la polizia, per il momento nessuna pista è stata esclusa.