Agguato davanti ad un bar gelateria nel Trevigiano. A farne le spese è stato un 29enne, raggiunto dal proiettile di una Calibro 9 esploso dal suocero 54enne

prima di darsi alla fuga. É stata la ragazza che lavora nel bar a dare per prima l’allarme: si trovava nel locale insieme alla moglie della vittima con i figli

piccoli.

Suocero spara al genero e si dà alla fuga: il 54enne è ricercato

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il colpo di pistola, che ha raggiunto la vittima alla schiena, sarebbe stato esploso al culmine di un’accesa lite avvenuta intorno alle 11.30. L’episodio si è verificato nel comune di Chiarano, nei pressi di un bar gelateria all’interno del quale, in quel momento, si trovavano un paio di clienti che udito il rumore del proiettile esploso si sono dati alla fuga.

La persona colpita ha 29 anni e vive nella zona mentre ad aprire il fuoco sarebbe stato il suocero 54enne, il quale si è dato alla fuga ed è al momento ricercato dalle forze dell’ordine. Nel frattempo il ragazzo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: i medici hanno riscontrato la presenza del proiettile andato a conficcarsi nella spina dorsale dell’uomo e stanno valutando con attenzione come procedere per l’intervento chirurgico che appare delicato e tutt’altro che semplice.

Spari davanti alla gelateria: la ricostruzione

Gli investigatori hanno raccolto una serie di indizi, risalendo all’arma utilizzata ovvero una pistola Calibro 9. Inoltre è emerso che il suocero, noto alle forze dell’ordine così come la vittima, non sarebbe in possesso di alcun porto d’arma.

Restano da chiarire le ragioni del gesto e a tal proposito sono al lavoro i carabinieri delle stazioni di Conegliano e di Treviso. Parlando con i testimoni, intanto, è emerso che già nel cuore della notte la moglie del 29enne aveva udito degli spari nelle vicinanze della loro casa e due bossoli sono stati trovati successivamente dalle forze dell’ordine.