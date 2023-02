Suora 90enne va addosso con l'auto a quella di un prete e muore

Tragedia a Roma, dove una suora 90enne alla guida va addosso con l’auto a quella di un prete e muore.

Da quanto si apprende la religiosa avrebbe avuto un malore alla guida ed ha centrato anche il veicolo di un operatore laico ferendo sia lui che il sacerdote ma non mettendo a pregiudizio la loro vita, almeno da quanto si apprende.

Suora 90enne con l’auto su quella di un prete

A perdere la vita invece e purtroppo è stata lei, l’amabile suor Loreta Faraglia, prossima a compiere 90 anni.

I media territoriali spiegano che la religiosa aveva avuto un malore alla guida e poi c’era stato lo schianto contro le auto in sosta. Suor Loreta stava rientrando all’istituto Pia società figlie di san Paolo, alla Montagnola a Roma, dove viveva. I soccorritori dell’Ares 118 erano arrivati a razzo ma il trasporto d’urgenza in ospedale si è purtroppo rivelato vano.

L’arrivo dei soccorritori e della polizia

Da quanto si legge l’incidente è avvenuto in via Santuario regina degli apostoli nella Capitale.

Suor Loreta era alla guida di una Fiat Punto quando ha improvvisamente sterzato, impattando contro le auto in sosta. In quel momento un religioso ed un laico erano nel quadrante di impatto ed erano stati feriti. I media spiegano che sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale. Ad accertare il dato del malore alla guida per la vittima è stato il medico legale.