Superbonus, Tajani annuncia la proroga: "Nessuna tolleranza per gli imbroglioni"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato uno degli ospiti che è salito sul palco dell’evento di Fratelli d’Italia, Atreju. Il capo della Farnesina, durante il suo lungo intervento, ha fatto un importante annuncio, dichiarando che il Superbonus potrebbe essere prossimamente prorogato. Tajani ha presentato inoltre davanti alla platea un importante impegno: “Non ci divideremo durante la campagna elettorale […] Questa è la maggioranza che gli italiani hanno scelto per governare e sono convinto che governeremo anche i prossimi cinque anni”.

Superbonus, il ministro degli Esteri Tajani annuncia la proroga

Il ministro Tajani, a proposito del Superbonus, ha spiegato che dovrebbe riguardare i condomini che hanno già raggiunto il 70% dei lavori: “Sono soddisfatto della manovra perché è il massimo di ciò che si potrebbe fare, abbiamo apportato degli aggiustamenti che avevamo chiesto su casa e pensioni dei medici e dipendenti pubblici, e stiamo lavorando perché nella manovra o in altri provvedimenti, come quello sulle proroghe, ci possa essere una breve proroga per il Superbonus che riguarda condomini che hanno già compiuto il 70% dei lavori. Quindi nessuna tolleranza per imbroglioni, ma per le persone oneste bisogna avere un occhio di riguardo, e permettere di concludere i lavori in dirittura d’arrivo”.

LEGGI ANCHE: Regionali, Antonio Tajani: “Confermeremo i candidati uscenti” Tajani: “L’abbassamento dei tassi potrebbe influire sull’accordo per il patto di stabilità”

Non ultimo Tajani ha fatto il punto sul patto di stabilità evidenziando: “Se la Bce abbasserà finalmente i tassi, come chiediamo da mesi, anche questo potrebbe influire sul raggiungimento dell’accordo per il Patto di stabilità. Siccome non c’è fretta, noi riteniamo che si debba anche affrontare tutta la questione macroeconomica della politica finanziaria europea, guardando anche a tutti gli altri aspetti, penso all’armonizzazione fiscale, all’Unione bancaria e al mercato dei capitali”.