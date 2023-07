Un suv da 100mila euro, che era stato rubato un mese fa, è stato ritrovato a Napoli, con targa nuova, carta di circolazione nuova e numero di telaio modificato. I ladri, però, non avevano rimosso il Gps.

Suv da 100mila euro ritrovato a Napoli: ladri non avevano rimosso il GPS

Un Suv da 100mila euro, rubato un mese fa, è stato ritrovato a Napoli, con targa cambiata, carta di circolazione nuova, numero di telaio modificato. Erano stati cancellati tutti gli elementi identificativi, ma i ladri si erano dimenticati di rimuovere il Gps, grazie al quale il veicolo è stato rintracciato davanti a un hotel di Qualiano, in provincia di Napoli. L’uomo alla guida è stato sottoposto a fermo. L’auto è una Range Rover Sport del valore di 100mila euro, che era stata rubata a fine maggio a Piazzolla di Nola. Inizialmente le ricerche non avevano dato esito, la vettura sembrava essere sparita nel nulla. Sicuramente era stata portata da qualche parte per predisporla al riciclo.

Quando l’auto è tornata in strada è stata rintracciata da una società che gestisce una rete di Gps installati a fini assicurativi. Il dispositivo non era stato rimosso. Gli operatori hanno segnalato gli spostamenti ai carabinieri, che hanno raggiunto il punto in cui l’auto risultava parcheggiata, davanti ad un hotel a Qualiano. A bordo c’era un 45enne di origini marocchine, dopo le verifiche sul veicolo per l’uomo è scattato il fermo con le accuse di ricettazione e riciclaggio.