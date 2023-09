Tajani in Cina: “Due importanti potenze economiche”

Wang ha enfatizzato il ruolo significativo di Cina e Italia come “due importanti potenze economiche” – come riportato da ansa.it – e ha sottolineato la necessità di consolidare e approfondire il loro partenariato strategico globale. Ha dichiarato: “Il nostro impegno per stabilizzare la crescita e favorire l’apertura è assolutamente chiaro”.

La Cina sembrerebbe pronta a incrementare le importazioni di prodotti italiani che rispondono alle esigenze del mercato cinese e a offrire incentivi tangibili alle imprese italiane interessate ad investire in Cina. “Ci auguriamo che l’Italia possa creare un ambiente commerciale equo, trasparente, aperto e non discriminatorio per le imprese cinesi”, ha poi aggiunto.

Tajani in Cina: un esempio di collaborazione

Tajani ha commentato: “La nuova Via della Seta è una pagina di collaborazione brillante” come cita il sito di tgcom24.mediaset.it, inoltre ha evidenziato, come questa Via sia un esempio e rappresenti “una pagina di cooperazione piuttosto brillante. I motivi di fondo sono che le due parti hanno persistito nel partenariato strategico globale, hanno condiviso le responsabilità come due grandi depositari di civiltà. I due Paesi hanno saputo tradurre le aspettative in azioni concrete”.

Tajani ha poi annunciato: “Nel prossimo anno, anche il presidente Mattarella visiterà la Cina.”

Durante la sua visita nella Città di Pechino, parlando con i giornalisti, ha Tajani ha inoltre affermato che la decisione riguardante la Via della Seta non influenzerà l’apprezzamento dell’Italia. Infine, ha ricordato come la Cina rappresenti un mercato ricco di grandi opportunità per le aziende nel settore del lusso.