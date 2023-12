Medio Oriente, Tajani: "Italia disponibile a trovare compromesso per Israele ...

Tajani sottolinea la volontà dell'Italia nel mediare tra Israele e Palestina. Altri 4 morti in Cisgiordania nel frattempo.

Il ministro Antonio Tajani ha parlato alla Farnesina della volontà dell’Italia di trovare una soluzione che metta d’accordo sia Israele che Palestina.

Tajani: “In cerca di soluzione che metta d’accordo Israele e Palestina”

Il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha preso parola durante la XVI Conferenza delle ambasciatrici e ambasciatori, tenutasi alla Farnesina. Per l’occasione ha voluto specificare il lavoro diplomatico dell’Italia nella questione del Medio Oriente e la volontà di trovare una soluzione che accontenti entrambe le fazioni:

«Dopo il cessate il fuoco che abbia portato alla sconfitta militare di Hamas ci dovrebbe essere un periodo di interregno, con una presenza magari delle Nazioni Unite, anche militare, a guida araba. L’Italia è disponibile a partecipare a iniziative dell’Onu che portino alla soluzione di due Stati, Israele e Palestina, che si riconoscano, concludendo questa stagione di sofferenze e con vittime in entrambi i popoli» – ha detto.

Le vittime in Cisgiordania

Nel frattempo, altri 4 civili sono stati uccisi in Cisgiordania, facendo salire il bliancio a 300 da inizio guerra. Si tratta di quattro palestinesi, morti nel campo profughi di Faraa, a Sud della città di Tubas, in Cisgiordania, in un raid militare israeliano.

Lo hanno reso noto fonti ufficiali.