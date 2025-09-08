Tananai e Camihawke insieme nello stesso rifugio? Gli scatti che fanno sognar...

Il weekend tra le vette si tinge di gossip musicale: Tananai e Camihawke sarebbero stati avvistati insieme in un rifugio di montagna, e le foto non sono passate inosservate ai fan. Tra paesaggi mozzafiato e momenti di relax, i due cantanti hanno condiviso attimi che stanno già facendo il giro dei social, scatenando curiosità su un possibile legame oltre la musica.

Una nuova storia d’amore? L’indiscrezione su Tananai e Camihawke

Il gossip rosa degli ultimi giorni ruota attorno a Tananai e Camihawke, che potrebbero aver iniziato una nuova frequentazione. Secondo quanto riportato dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, il cantante milanese e l’influencer monzese, entrambi reduci da relazioni importanti ormai concluse, avrebbero ritrovato vicinanza e complicità.

Le prime voci avevano preso forma già alla fine di agosto, quando sui social si era notato un reciproco scambio di “like”, segnale che non è sfuggito ai fan più attenti. La situazione si è fatta più concreta nei giorni successivi, quando Camihawke ha condiviso video dal concerto di Tananai all’Ippodromo di San Siro, lasciando intendere di trovarsi sotto al palco.

Tananai e Camihawke insieme in montagna: spuntano le foto nello stesso rifugio

A rafforzare le ipotesi sul loro legame ci sono anche alcune foto che li ritraggono in montagna. Tra le stories di Camihawke spunta una foto panoramica dal Rifugio Sev, senza persone visibili, ma sui profili social del rifugio compaiono scatti che mostrano prima Tananai e poi l’influencer nello stesso luogo, ripresi insieme a una dipendente.

Pur senza foto ufficiali che li immortalino fianco a fianco, la coincidenza dei luoghi e dei tempi lascia intuire che abbiano trascorso del tempo insieme, confermando la sensazione che entrambi abbiano voltato pagina dopo le rispettive storie passate.