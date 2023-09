Gli anglofoni lo chiamerebbero “wardrobe malfunctioning”, ovvero un incidente con gli abiti di scena: ecco quello che è accaduto ieri sera al Carroponte, in occasione dell’ultimo concerto di questa stagione estiva di Tananai.

Tananai: pantaloni rotti sul palco, l’artista si ritrova costretto a cantare in mutande

Le immagini hanno già fatto il giro dei social, diventando virali in pochissime ore. Ieri sera, sabato 9 settembre, si è tenuta al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, l’ultima tappa della tournée estiva di Tananai, l’artista milanese diventato un vero e proprio idolo delle folle grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2022 con Sesso Occasionale.

Ebbene, Alberto Cotta Ramusino (questo il vero nome dell’artista) ha avuto un piccolo imprevisto sul palco: mentre si stava scatenando tra una canzone e l’altra Tananai si è reso conto di avere un grosso buco nei pantaloni, ma nonostante tutto ha scelto non soltanto di non far finta di nulla ma di cogliere l’occasione e di strappare consapevolmente il tessuto, rimanendo di fatto in mutande.

Almeno un paio di pezzi, dunque, Tananai li ha interpretati con le gambe scoperte, per la gioia dei e delle fan presenti che hanno molto apprezzato questo siparietto divertente e del tutto inaspettato.